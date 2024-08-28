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Bangladeş, sel felaketiyle karşı karşıya...

Bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle ölü sayısı 23’e yükselirken, 11 ilçede 1,24 milyon aile mahsur kaldı.

Selden etkilenen 5,7 milyon kişi acilen gıdaya, temiz suya, ilaca ve temiz kıyafetlere ihtiyaç duyuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bangladeş'e yardım edildiğini belirtti.

Yardımların AFAD ve TİKA öncülüğünde yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"16 BİN 750 YARDIM PAKETİ DAĞITILIYOR"

Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş’e Türkiye’nin yardım elini uzatıyoruz. 5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD’ımızın koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık.