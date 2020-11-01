Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende olduğu müddetçe hizmete devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende olduğu müddetçe hizmete devam

Samsun-Sivas Demiryolu Modernizasyon Tamamlanma Töreni'nde işaretle seferi başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu can bu tende olduğu sürece, bütün Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gerçekleşen Samsun-Sivas Demiryolu Modernizasyon Tamamlanma Töreni'ne katıldı.

Samsun'a yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski rakamlarla 30 milyarın üzerinde yatırım gerçekleştiğini belirtti.

İLK İŞARETİ VERDİ

Tarım, turizm, ticaret, sağlıkta Samsun'u çok farklı bir noktaya taşıdıklarını dile getiren Erdoğan, "Bu can bu tende olduğu sürece bütün Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak trenin hareket etmesi için ilk işareti verdi.

Samsun - Sivas arası tren yolculuğu Erdoğan'ın tamam işareti ile başladı VİDEO







TEŞEKKÜR ETTİ

İşareti ile trenin harekete geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasına emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadeleriyle de projelerin her aşamasında yer alanlara tebriklerini iletti.