Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu coğrafyada onurlu yaşamak istiyorsak güçlü olmak zorundayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

"Kıbrıs'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Grup Toplantımız partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün kuruluşunun 40. yıl dönümünün kutlayan KKTC'li kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramlarını tebrik ediyorum. Zulme dur diyen kahramanlara rahmetle yad ediyor, Kıbrıs halkına selamlarımı gönderiyorum. Kıbrıs'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

"İsrail vahşetini durdurmak için imkanları seferber ettik"

İsrail vahşetini durdurmak için imkanları seferber ettik. Gazze'de tarifi imkansız acılar yaşanıyor. Hükümet olarak bir taraftan İsrail vahşetini durdurmak için diplomasi yollarını kullanırken, bir yandan da ülkemizi güçlendirmek için uğraşıyoruz.

"Atatürk Havalimanı'nda düzenlediğimiz mitingle mazlum Gazze halkının yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik"

Her alanda geniş bir yelpazede ülkemize hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürdük. 28 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlediğimiz mitingle mazlum Gazze halkının yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Mitinge katılan sağlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte tüm genel başkanlara ve siyasilere teşekkür ediyorum.

"Filistin mitingini bahane ederek fitne peşinde koşan istismarcılara ders verdi"

Ertesi gün 29 Ekim'di. Büyük bir coşkuyla kutladık. Filistin mitingini bahane ederek fitne peşinde koşan istismarcılara ders verdik. Donanmamızın resmi geçit töreni çok önemli mesajlar içeriyordu. Bu tören vesilesiyle ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatını bulduk. TCG Anadolu'nun donanmamıza nasıl güç kattığını gördük. Bununla yetinmedik. Yeni bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık.

"Gökbey 20 bin fit intifa testini sorunsuz şekilde tamamladı, Aksungur İHA 30 bin fit uçuşunu başarılı şekilde yaptı"

Gökbey 20 bin fit intifa testini sorunsuz şekilde tamamladı. Aksungur İHA 30 bin fit uçuşunu başarılı şekilde yaptı. Her alanda kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Nasıl ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden yüzde 20'lere düşürdüysek savunma sanayii konusunda tam bağımsızlığa kavuşacağız.

"Siyasetiyle, ekonomisiyle, sosyal yapısıyla askeri olarak güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar"

Bölgemizdeki meseleler bunun ne kadar hayati olduğunu göstermiştir. Huzurlu bri şekilde yaşamak istiyorsak güçlü olmak zorundayız. Siyasetiyle, ekonomisiyle, sosyal yapısıyla askeri olarak güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar.

"İsrail'in sonu hüsran olacak"

"İsrail yöneticileri hiç merak etmesinler. Bunların da sonu hüsran olacak. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Tek bilek olduğumuz sürece kimse sırtımızı yere getiremez. Güçlü ve modern bir ordu olmazsa olmazımızdır. İyi yetişmiş jandarma, polis teşkilatı huzurumuz demektir. Elbette hepsinin tamamlayacısı yatırıma, istihdama dayalı sağlam ve dirençli bir ekonomidir. Diğer türlü bu topraklarda bize nefes alma hakkı tanımayacaklarını çok iyi biliyoruz. Bir asır önce bunu Çanakkale'de yaşadık. Zayıf düşersek bu barbarlığın çok daha kanlı ve çok daha kanlı bri şekilde tekerrür etmesine engel olamayız. Vatanımızın bekası için çalışan başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere herkese muvaffakiyet diliyorum."

"AB Komisyonunun ateşkes çağrısı yapması için daha kaç çocuk ölmelidir"

"AB Komisyonunun ateşkes çağrısı yapması için daha kaç çocuk ölmelidir. Netanyahu gidicidir. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Maalesef beklenen gelişmler olmuyor. Batı hep birlikte tesr yüz oldu. Fransa önce farklı açıklamalar yaptı, daha sonra geri vitese taktı. Biz istiyoruz ki Filistinlilerin durumu gibi dimdik, dosdoğru olun. Sabah başka akşam başka olmayın Türkiye gibi olun."

Ayrıntılar gelecek...