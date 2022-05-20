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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu müteahhiti değiştirelim biz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu müteahhiti değiştirelim biz

    Yeni projenin temel atma töreninde müteahhit firmanın 36 ay süre teklifini çok bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu müteahhiti değiştirelim biz." deyince 1 yıl sözü aldı.
    • 20.05.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 16:23
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    Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müteahhit firmayı sahneye davet etti.

    Konuşması sırasında sahneye davet ettiği müteahhit firmanın sorumlusundan projenin bitişi için tarih isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36 ay süreyi duyunca tepki gösterdi.

    "Bu müteahhiti değiştirelim biz"

    "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun? Ne yapıyorsun sen?" diyerek süreyi çok bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamza Bey, 36 aydan başladı. 30 aya indi. Bu müteahhiti değiştirelim biz." ifadelerini kullandı.

    Gülüşmeler ve alkışlarla açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymaniye'nin bitirilme süresinden örnek verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu müteahhiti değiştirelim biz #1

    "Gece-gündüz full time çalışacaksınız"

    Müteahhitten 1 yıl içerisinde projenin bitirilmesi için söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kesinlikle önümüzdeki yıl bu günlerde burayı bitirmeniz lazım. Vardiya sistemlerini değiştireceksin. Burada kimse rahatsız olmaz sen merak etme. Gece-gündüz full time çalışacaksınız. Şahit olun, söz diyor. İnşallah aldığımız söz yerine gelir." açıklamasında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu müteahhiti değiştirelim biz VİDEO


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