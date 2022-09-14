Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurt ücretlerinde bu yıl değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında öğrencilere yurt müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene KYK yurt ücretlerinde zam yapılmayacağını açıkladı.

KYK yurt ücretlerine zam yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın döneminde yurtlarımızda herhangi bir ücret artışına gitmedik. Bu sene de yurt ücretlerinde değişiklik yapılmayacağının müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene KYK yurt ücretlerinde değişiklik yapılmayacak

"Kredi ve burs rakamlarını yeniden belirleyeceğiz"

Kredi ve burs ücretlerinin yeniden belirleneceğini söyleyen Erdoğan, "2002'de 45 lira olan burs ücretini biz artırdık. Şu anda lisans öğrencilerine 850 lira kredi veya burs veriyoruz. Yıl başında ilave yardımları günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz." müjdesini verdi.

"Dünyanın en iyi yurtları Türkiye'de"

Bugün Türkiye'nin yurtları dünyanın en iyileri arasında yer aldığını söyleyen Erdoğan, "Tüm imkanlarıyla yurtlarımız öğrencilerimiz için donanımlı yaşam merkezi haline gelmiştir. Biz gençlerimize bu imkanlarımızı ya ücretsiz ya da sembolik ücretlerle sunuyoruz. Türkiye'nin yurt kapasiyesi birçok ülkeninkinden daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşılamıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

" Otel konforunda odalara sahip yeni yurt binaları inşa ettik. Üniversitelerimizin yaygınlaşmasına paralel olarak 81 ilimizin tamamına, 254 ilçemize ve KKTC’ye bu imkanı götürdük.

"Üniversite harçlarını kaldırdık"

Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi üniversite harçlarıydı. Biz 10 sene önce üniversite harçlarının tamamını kaldırarak provakasyon meselesi olmasının önüne geçtik. Üniversite öğrencilerimiz için burs ve kredi ücretlerini de artırdık. Bugün başvuran her öğrencimize ya kredi ya da burs veriyoruz.

"Önümüzdeki yıldan itibaren kredi alan öğrencilerimiz de sadece aldıkları kadar kredi ödeyecekler"



Kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden aldık. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi alan öğrencilerimiz de sadece aldıkları kadar kredi ödeyecekler. Milyonlarca gencimize rahat bir nefes aldıran bu uygulamanın da gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Birileri gençlerimizi gündelik siyasetlerine malzeme yapmanın peşinde koşarken biz onları geleceğe hazırlayacak adımlar atıyoruz." diye konuştu.