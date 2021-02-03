Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke Gezi olayını bir daha yaşamayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke Gezi olayını bir daha yaşamayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili bu ülkenin bir daha Gezi olaylarını yaşamayacağını belirterek protestoculara, "Öğrenci misiniz, yoksa terörist misiniz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Video konferans yöntemiyle kongrelere bağlanan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin üyesi olan gençleri Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine sahip gençler olarak görmediklerini belirtti.

"TÜRKİYE BİR DAHA GEZİ OLAYINI YAŞAMAYACAK"

"Siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?" diyerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı, yaşanan olaylarla ilgili gereğinin neyse yapılacağını söyledi.

Türkiye'de ikinci bir Gezi olayının yaşanmayacağını da söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, LGBT diye bir şeyin olmadığını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz öğrenci misiniz yoksa terörist mi- İZLE

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ, GEREĞİ NEYSE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Terör örgütlerinin üyesi olan gençleri, ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz? Buna fırsat vermeyeceğiz, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak, yaşatmayacaktır."