Erdoğan, toplam ödemenin prim dahil 7 bin 50 lira olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Toplantısı'nda konuştu.

Kapanış konuşmasında Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarına ilişkin müjdeyi verdi.

Ton başına 7 bin 50 lira

Erdoğan, "Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday alım fiyatını açıkladı ViDEO





Arpa alım fiyatı

Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlenmiştir." dedi.

Fiyatları belirlerken, çiftçilerin alın terlerinin karşılığını alarak, üretime devam etmelerinin yanında, iç ve dış piyasa gelişmeleriyle arz güvenliği için ihtiyaç duyulan stokların sağlanması hususlarını dikkate aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"'Buğday ithal ediyoruz' yaygarasını tekrarlıyorlar"

"Muhalefer ve mandacı ekonomistler, 'buğday ithal ediyoruz' yaygarasını tekrarlamaktan geri durmuyor. Buğday başta olmak üzere çeşitli hammadde kalemlerindeki yüksek ithalat rakamlarının sebebi kendi kendine yetersizliğimiz değil, ülkemizin dünyanın en büyük gıda ihracatçılarından biri olmasıdır.

"İşleyip tüm dünyaya ürün olarak satmak için ithal ediyoruz"



Yani biz buğdayı kendi ihtiyacımız için değil, onu işleyip tüm dünyaya ürün olarak satmak için ithal ediyoruz. Bu basit gerçeği göremeyenlerin hezeyanlarıyla zihni bulananların içlerini rahatlatacak bilgileri her fırsatta kamuoyuyla paylaşmaya özen göstermeliyiz.

"Mahsülün bereketli olduğu haberlerini alıyoruz"

Çiftçilerimize sık sık dünyadaki olumsuz gelişmelere işaret ederek, bir karış toprağı dahi boş bırakmadan ekim yapmaları tavsiyesinde bulunmuştuk.

Hamdolsun, yeni hasat dönemine girdiğimiz bugünlerde üretim bölgelerimizden mahsülün bereketli olduğu haberlerini alıyoruz.

Prim ödemesinden ürününü TMO'ya veren çfitçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecek. TMO'nun alım rakamları diğer kamu kurum ve kuruluşları için de referans olacak.

Mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fark ödemesi destekleri



Farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecek. Üreticilerimiz, TMO hububat alım primine ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca ödenecek olan mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edecek.

Destek bizden, gayret sizden, bereketi de Allah'tan diyerek yeni hasat döneminin ve açıkladığımız alım fiyatlarının çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."