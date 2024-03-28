Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bursa ve Kocaeli'de vatandaşlara seslenecek Yerel seçim çalışmaları kapsamında mitinglerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bursa ve Kocaeli'de vatandaşlarla buluşacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim mitingleri kapsamında dün Diyarbakır ve Batman'daydı.

Burada coşkulu bir kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bursa ve Kocaeli'de olacak.

Gündem ve yerel seçime dair mesajlar verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Bursa Gökdere Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.

Akabinde Kocaeli'ne geçecek olan Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde partisince düzenlenen mitinge katılacak.

Burada gündem ve yerel seçime dair önemli mesajlar verecek olan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek isteyecek.