Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kahramanmaraş'a gidecek "Asrın Felaketi"nin birinci yılında deprem bölgesine gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede ailelerle bir araya gelecek.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılında hayatını kaybedenler anılıyor.

11 ili etkileyen depremlerin ardından yaraların sarılması sürerken, bölge ise yeniden ayağa kaldırılıyor.

Depremden sonra depremzedeleri yalnız bırakmayan ve söz verilen evlerin teslimini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgeye gidiyor.

Erdoğan, Hatay ve Gaziantep'in ardından, "Asrın Felaketi"nin birinci yılında depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta olacak.

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenecek programlarda depremzede ailelerle bir araya gelecek.

Erdoğan, Kahramanmaraş'taki yeniden imar ve ihya çalışmalarını inceleyecek. Hatay'da ve Gaziantep'te olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

2 ayda 75 bin konut teslim edilecek

Kahramanmaraş'ta 8 bin 122'si il ve ilçe merkezinde, bin 167'si kırsalda olmak üzere toplam 9 bin 289 deprem konutu için kura çekilecek.

Hatay ve Gaziantep'teki konutlarla birlikte, hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının sayısı 27 bin 262'ye ulaşacak.

2 ay içerisinde deprem bölgesindeki illerde 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek. Bu sayı yıl sonuna kadar 200 bine çıkacak.

Deprem bölgesindeki toplam 390 bin hak sahibi için çalışmalar ise aralıksız devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'ı da ziyaret edecek.