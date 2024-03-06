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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Malatya ve Elazığ'da olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Malatya ve Elazığ'da olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim mitingleri kapsamında bugün gideceği şehirler Malatya ve Elazığ olacak. Cumhurbaşkanı burada vatandaşlarla bir araya gelecek.