Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Malatya ve Elazığ'da olacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi sürüyor.
Bu kapsamda da dün Sivas'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yine il gezilerine devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Malatya ve akabinde ise Elazığ'da olacak.
Vatandaşlara seslenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ve Elazığ'da hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.
AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayları için destek isteyecek.
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