Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Mısır'a gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a 12 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meseleleri ele alacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, merakla beklenen Mısır'a yapacağı resmi ziyaret için geri sayım başladı.

12 yılın ardından Mısır'a resmi ziyaret

Mısır'a 12 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek ve Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirilecek.

İki ülke arasında iş birliği alanlarının canlandırılması ve derinleştirilmesi için somut adımlar atılacak. Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı sektörlerde iş birliği fırsatları üzerinde durulacak.

İsrail'in Gazze işgali ve kalıcı ateşkes çabaları görüşülecek

Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çabalarına odaklanılacak. Türkiye ve Mısır, bu süreçte diplomatik girişimlerini sürdürerek barışçıl bir çözüm arayışında olacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde, Filistin'e yönelik insani yardım ve kalıcı barış çabalarının yanı sıra bölgesel istikrarın güçlendirilmesi de ele alınacak konular arasında yer alacak.