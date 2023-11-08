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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a hareket etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesine katılmak için Özbekistan’a hareket etti. Zirvede, ekonomik ilişkilerin yanısıra İsrail saldırılarının durdurulması ve Filistin konusu ele alınacak.