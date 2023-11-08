Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a hareket etti

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantılarının 16'ncısı, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapılacak.
2 gün sürecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Erdoğan, heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya gelecek.
Özbekistan'a hareket etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere, özel uçak "TUR" ile saat 11.00'de, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareket etti.
Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Taşkent'e gitti.
Bölgesel ticareti geliştirecek adımlar belirlenecek
Zirvede, üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak.
Bölgesel ticareti geliştirecek araçlar da masadaki konu başlıkları arasında yer alacak.
Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar belirlenecek.
Zirvede Filistin de ele alınacak
Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu’nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek.
Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak.
Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin’e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da görüşülecek.
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