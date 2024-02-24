Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Sakarya'da olacak

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Balıkesir mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Sakarya'da olacak.
Demokrasi Meydanı'ndaki mitinge katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitingine katılacak.
Erdoğan'ın mitingde, hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış