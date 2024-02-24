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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Sakarya'da olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Sakarya'da olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamındaki yoğun mesaisine devam ediyor. Cumhurbaşkanı bugün Sakarya'da düzenlenecek miting ile halka hitap edecek.