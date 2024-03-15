Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Van ve Hakkari'de olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim mitingleri kapsamında bugün önce Van'a ardından ise Hakkari'ye gidecek.

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Yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaları da sürüyor.

Ramazan ayının gelmesiyle önce mitinglere ardından iftar programlarına katılan Erdoğan'ın programı bir hayli yoğun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ise Van ve Hakkari'de kendisini bekleyen vatandaşlarla buluşacak.

Yerel seçim ve gündeme dair konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında ziyaret edeceği Van ve Hakkari'de hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.

Cumhur İttifakı’nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için Van ve Hakkarili vatandaşların desteğini isteyecek.

Mitingler kalabalık geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'ta başladığı ve dün son olarak Ağrı'ya gittiği mitingler bir hayli kalabalık geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı meydanlarda coşkulu bir kalabalık karşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği yerlerde de meydanlardaki sayıyı palaşıyor.