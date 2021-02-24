Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünün Türkiye'sini değerlendirerek "Eski Türkiye manzarasına biz son verdik" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıldır büyük bir aşkla millete hizmet yolunda yürüdüklerini belirtti.

Vefayı ihmal etmeden, samimiyeti elden bırakmadan bugünlere kadar geldiklerini vurgulayan Erdoğan, yaşanan onca saldırıya ve kumpasa rağmen milletin emanetini yere düşürmediklerini söyledi.

"GÜNÜN TÜRKİYE'Sİ KALKINMANIN ÜLKESİDİR"

Tuzakları boza boza hedeflere doğru yüründüğünü belirten Erdoğan, şu sözlerle devam etti:

"Bugün geriye doğru baktığımızda şu gerçeği net bir şekilde görüyoruz. 2021'in Türkiye'si ile 2002'nin Türkiye'si arasında dağlar kadar fark var. Eski Türkiye yasakların, yoksullukların ülkesiydi; kavga, kaos, huzursuzluk vardı. Gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu ekonomik buhran vardı. Bugünün Türkiye'si, özgürlüklerin, özgüvenin, kalkınmanın, büyümenin, barışın, kalkınmanın ülkesidir. Eski Türkiye manzarasına biz son verdik.

Vesayet prangalarını ortadan kaldırarak milli iradeyi yeniden hakim kıldık. Hayatın her alanında ülkemizi hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdık. Bugün Türkiye'nin batısında ne varsa, doğusunda aynısı vardır. Ankara'daki, İstanbul'daki kardeşlerimiz hangi imkanlara sahipse Hatay'daki, Diyarbakır'daki, Ağrı'daki, Bolu'daki vatandaşlarımız aynı imkanlara kavuşmuştur. Varsa bir eksik onları da süratle gidermeye çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugünün Türkiye'si kalkınmanın refahın ülkesidir



"MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNE KASTEDEN ALÇAKLARA HER DAMLA KANIN HESABI SORULUYOR"

Ülkemizin enerjisi ve kaynaklarını tüketen sorunlar ortadan kalktıkça hedeflerimize doğru daha hızlı ilerleyeceğiz. Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara döktükleri her damla kanın hesabını soruyoruz. Nereye saklanırsa saklansınlar bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Gerek operasyonlarımız gerekse tedbirler sayesinde örgüte katılım sayısında ve eylem kapasitesinde çok ciddi düşüş yaşanıyor. Bölücü örgüt zemin kaybettikçe ülkemizin tamamında huzur ve güven iklimi güçleniyor.

Terör örgütünün tehditleri, saldırıları, işçi katliamları dolayısıyla yavaş ilerleyen yatırımlarımız yine ivme kazandı. Bölücü örgütün ve siyaseti uzantısının istismar ettiği konular çözüme kavuşturuldu. Diyarbakır Anneleri gibi cesur insanlarımızın sayısı arttıkça terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağımıza inanıyorum. Biz doğruları milletimize, daha fazla ulaştırırsak, bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının yalan balonları o derece hızlı sönecektir. Bütün teşkilatımızın heyecanını, coşkusunu, sorun çözme kararlılığını en üst seviyede muhafaza etmesini istiyorum."