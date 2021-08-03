Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev görüşmesinin detayları açıklandı.

YANGINLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

İki lider görüşmede, yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RADEV'E TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e, yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla teşekkür etti.