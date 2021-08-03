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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
    • AA
    • 03.08.2021 - 23:20
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü

    İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev görüşmesinin detayları açıklandı.

    YANGINLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

    İki lider görüşmede, yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RADEV'E TEŞEKKÜR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e, yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü #1

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