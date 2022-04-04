Petrol
107.27
2.76%
Euro
16.15
-0.45%
Dolar
14.69
0.02%
Altın
912.67
0.39%
Borsa
2294
1.87%
Bitcoin
678.159
-0.73%
BTXN Coin
34.92
-1.91%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev görüşmesinde ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı konuları ele alındı.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 16:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşları ile diplomasi trafiği sürüyor.

    Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.

    İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rumen Radev’in ikinci defa üstlendiği cumhurbaşkanlığı görevi için tekrar tebriklerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve müttefik Bulgaristan’la mevcut köklü ilişkileri ulaştırma, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıma kararlılığıyla hareket ettiklerini belirtti.

    UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI DA ELE ALINDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel etkilerine dair de değerlendirmelerde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü #1

     


    İlginizi Çekebilir

    'Ukrayna savaşı Putin için stratejik bir yenilgi'
    Dünya

    "Ukrayna savaşı Putin için stratejik bir yenilgi"

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Şanlıurfa'da görme engelliler, Braille alfabesiyle mukabele yapıyor
    Yaşam

    Şanlıurfa'da görme engelliler, Braille alfabesiyle mukabele yapıyor

    Görüş Bildir