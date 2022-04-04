Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev görüşmesinde ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşları ile diplomasi trafiği sürüyor.

Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rumen Radev’in ikinci defa üstlendiği cumhurbaşkanlığı görevi için tekrar tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve müttefik Bulgaristan’la mevcut köklü ilişkileri ulaştırma, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıma kararlılığıyla hareket ettiklerini belirtti.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI DA ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel etkilerine dair de değerlendirmelerde bulundu.