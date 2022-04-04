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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
- DHA
- 04.04.2022 - 16:22
- Güncelleme : 04.04.2022 - 16:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşları ile diplomasi trafiği sürüyor.
Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rumen Radev’in ikinci defa üstlendiği cumhurbaşkanlığı görevi için tekrar tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve müttefik Bulgaristan’la mevcut köklü ilişkileri ulaştırma, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıma kararlılığıyla hareket ettiklerini belirtti.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI DA ELE ALINDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel etkilerine dair de değerlendirmelerde bulundu.