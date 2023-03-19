Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara ülke bırakılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerinde vatandaşların, "Baba bizi bunlara bırakma" sözlerinin sorumluluklarını arttırdığını vurguladı.

Türkiye'de seçim süreci çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bandırma Bor Karbür Tesisi açılışında gündeme dair konuştu.

6'lı masayı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Baba, bizi bunlara bırakma" ifadesi sorumluluğunuzu arttırıyor. Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar can derdinde." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Devlet Bahçeli ile bölgeyi dolaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Yeni şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılı'nı ihya edeceğiz.

İşte onlar ne ile uğraşıyor biz ne ile uğraşıyor. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, başka yöne bakmak bize haramdır." sözlerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma başlıkları şu şekilde:

Bandırma tesisimizde yapılacak yaklaşık bin ton üretim iki kata varan değer artışları sağlamaktadır. Bu tesis sayesinde Türkiye sadece bor madeninin katma değerini artırmakla kalmıyor.



Bugünkü açılışımızın önemi tesisin yatırım rakamlarının ötesinde ülkemize sağladığı stratejik katkıyla ilgilidir.



Eskişehir'de keşfettiğimiz nadir toprak elementimizi kazanca dönüştüreceğiz. Ham madde ile başlayıp nihai ürüne kadar uzanacak bir sistemi hayata geçirmekte kararlıyız.

"COVID nedeniyle 2 yıl sıkıntı çektik"

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ülkesine çıkarma hedefindeyiz. Son yıllarda milletçe zorlu sınamalardan geçtiğimiz bir gerçektir. COVID nedeniyle 2 yıl sıkıntı çektik.



Kur, faiz, enflasyon yüzünden başka bir sınamadan geçtik. Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık.

"Bu felaketin izlerini de sileceğiz"

Biz hiçbir tehdide hiçbir zorluğa teslim olmamış milletiz. Bugün bir yandan depremin enkazlarını kaldırıyoruz bir yandan kalıcı konutların yapımına başlıyoruz.



Bir an önce vatandaşlarımızı aç açıkta bırakmayalım. Sanayicisiyle, esnafıyla deprem bölgesindeki üreticilerimizi destekleyerek istihdamı sağlıyoruz. Bu felaketin izlerini de sileceğiz.



Deprem bölgelerinde vatandaşlarımdan bir yıl izin istedim. Biz bir yıl içerisinde kalıcı konutları da bitireceğiz. Çadır kentten konteyner kentlere, bunlarla birlikte prefabrik kentler yapıyoruz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak.



Alt yapısıyla üst yapısıyla yeni, güvenli yerleşim yerleri kurarak Türkiye yüzyılına doğru yürümeyi sürdüreceğiz. İşte bunlar onlarla uğraşırken bakın biz ne ile uğraşıyoruz.

"Bize durmak, dinlenmek haramdır"

Bor madeniyle alakalı onun çeşitlendirilmesiyle, aramızdaki fark bu. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, dinlenmek haramdır.



Türkiye'nin bir kısmında yaşanan sıkıntı için ülkenin tamamıyla güçlü olması şarttır. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırırken diğer şehirlerimizi ihmal etmiyoruz.

"5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi kuracağız"