Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Devlet Başkanı Kabore ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Devlet Başkanı Kabore ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo’nun başkenti Lome’de 3 liderin katıldığı çalışma yemeğinden sonra Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu devam ediyor.

Temasları kapsamında Togo'da bulunan Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki çalışma yemeği basına kapalı gerçekleştirildi. Çalışma yemeğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

KABORE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı daha sonra Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore ile görüştü.





