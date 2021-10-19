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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Devlet Başkanı Kabore ile bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo’nun başkenti Lome’de 3 liderin katıldığı çalışma yemeğinden sonra Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore ile görüştü.
    • DHA
    • 19.10.2021 - 20:55
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 21:12
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Devlet Başkanı Kabore ile bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu devam ediyor.

    Temasları kapsamında Togo'da bulunan Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki çalışma yemeği basına kapalı gerçekleştirildi. Çalışma yemeğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

    KABORE İLE GÖRÜŞTÜ

    Cumhurbaşkanı daha sonra Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore ile görüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Devlet Başkanı Kabore ile bir araya geldi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Devlet Başkanı Kabore ile bir araya geldi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Devlet Başkanı Kabore ile bir araya geldi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Devlet Başkanı Kabore ile bir araya geldi #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Devlet Başkanı Kabore ile bir araya geldi #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Devlet Başkanı Kabore ile bir araya geldi #6

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