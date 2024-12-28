Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından dikkat çeken satırbaşları şöyle:

Sevgili Bursalılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, genç kardeşlerim, muhterem hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Medeniyet şehrimiz, kültür şehrimiz Bursa'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sınırlar değişir, zaman değişir ama Bursa'nın bizim kalbimizdeki yeri asla değişmez. Bursa Anadolu coğrafyası gibi gönlü geniş bir şehirdir. Bursa'da Balkani Kafkas şehirlerinden kardeşlerimiz var. Bursa'da kardeşlerimiz huzur içinde güven içinde yaşıyor. Bursa Halep'in, Humus'un da kardeşidir. Şam'ın da kardeşidir. Rabbim Bursa'yı ve Bursalı kardeşlerimizi korusun.

Gençler maşallah bugün çok coşkulu. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri bağrına basan Bursalılara şükranlarımı sunuyorum. İl kongremizin hayırlar getirmesini diliyorum. AK Parti kuruluşundan itibaren sadece bir erdemliler hareketi olarak değil bir vefa çınarı olarak da temayüz etmiştir. Görev alsın veya almasın bu çatı altında beraber yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimizi yol ve dava arkadaşlarımız olarak gördük. Önümüzdeki dönemde de çizgimizi koruyacağız.