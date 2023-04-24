Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa programına Togg ile geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting düzenleyeceği Bursa'nın Gemlik ilçesine Pamukkale rengindeki Togg aracıyla giriş yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesi yoğun bir programı bulunuyor.

Her gün farklı illere ziyaretler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlara sesleniyor.

Öte yandan hayata geçirilen önemli projelerin de açılışını gerçekleştiriyor.

Bugünkü durak Bursa

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı'nın bugünkü durağı Bursa oldu.

Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temelinin atılması için kente giden Erdoğan, Pamukkale rengindeki yerli üretim Togg aracıyla giriş yaptı.

Vatandaşlardan yoğun sevgi seli

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun sevgi seliyle karşılandı. Öyle ki, makam aracı ve korumalar güçlükle ilerleyebildi.

Vatandaşlar bu sırada Gemlik'te üretilen Togg marka makam aracının üzerine binlerce çiçek attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın eşlik ettiği görüldü.

İşte o anlar...