Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütçe sonrası reformlar gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçe maratonunun ardından reformların tek tek gerçekleştirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin önderliğinde yapılacak reformlara için önemli mesajlar verdi.

"İstihdam seferberliği başlatıyoruz" diyen Erdoğan önce bütçenin düzene sokulacağını, daha sonra reformların bir an önce faaliyete geçeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

REFORMLARI PAKETLER HALİNDE SUNACAĞIZ

"AK Parti'nin reform ve değişim odaklı siyaseti devam edecek. Reform ve değişim çalışmalarının merkezinde milletimiz var. Milletimiz ne istiyorsa ülkemiz için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Bütçe sonrası reformları tek tek getireceğiz, paketler halinde sunacağız."