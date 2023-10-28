Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi'nde: Gazze için kıyamdayız! Büyük Filistin Mitingi’nde tepki gösteren Cumhurşakanı Erdoğan, Gazze için kıyamdayız diyerek "İsrail'in savaş suçlusu olduğunu tüm dünyaya duyuracağız" dedi.

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ensonhaber.com

Atatürk Havalimanı'nda 7'den 77’e onlarca vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayrakları taşıyarak alana ekin etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte miting alanına Cumhur İttifak'ı üyeleri katıldı.

Sahneye “Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık” ezgisi ile çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davasına sahip çıkan vatandaşlara seslendi.

Savaşın ilk gününden itibaren arabuluculuk görevinin üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında, "Gazze için de kıyamdayız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Aziz milletim, sevgili İstanbullular, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı değerli kardeşim Sayın Ersin Tatar, saygı değer genel başkanlar, yurt dışından mitingimize katılın kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim.



Hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.



Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız, Gazzeli mazlumlara umut olduğunuz için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadın tüm şehitlerinin, gazilerini, kahramanlarını rahmetle anıyorum.



Anadolu Selçuklu Devleti'nden Osmanlı'ya ve Cumhuriyete kadar vatan topraklarına hükümranlık mührünü vurduğumuz devletlerimizin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçenleri minnetle yad ediyorum.



Coğrafyamızın semalarında bayrağımızın ilelebet dalgalanması, ezanlarımızın kıyamete kadar okunması için emek veren, akıl ve alın teri döken herkese şükranlarımı sunuyorum.

"Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız"

Sizin bugün burada öyle büyük bir milletsiniz ki bunu farklı bir şekilde ortaya koydunuz.



Öyle büyük bir millet ve devletiz ki ne gücümüz ne derdimiz ne mücadelemiz sadece kendi sınırlarımızda kaimdir.



Yarın cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının coşkusunu yaşarken bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız.



Tıpkı geçmişte Trakya'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Doğu Akdeniz kıyılarının her karışında, Orta Asya'nın, Güney Asya'nın, Afrika'nın dört bir yanında bir zamanlar biz de millet hem nasıl bir milletmişiz gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz.



Velhasıl ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdi ile dertlendiğimiz yardım eli uzattığımız gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimize yaptığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız.

"Netanyahu nasıl teröristse Hamas'ta teröristmiş"

Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var. Netanyahu nasıl teröristse Hamas'ta teröristmiş.



Yazıklar olsun. Hamas nedir, Hamas kimdir bundan bi haber olan bedhahlar talihsizler var.



Onlara ülkemde oy atanlar da şu anda iyi düşünmesi lazım. Onlara oy verenler iyi düşünmesi lazım.



Bugün burada yaşadığımızı tarih bize yaşatmasın inşallah. Bizim ve bizden önceki kuşağın gençliği dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizin yaşadığı acıları takip etmekle, anlatmakla, telkin etmekle geçti.

"Gazze'yi uzakta çok uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor"

Kırım'dan Karabağ'a, Bosna'dan Kerkük'e, Filistin'den Türkistan'a, Afganistan'dan Çeçenistan'a pek çok coğrafya için biz gözyaşı döktük. Ömrümüz boşuna geçmedi. Bugün birileri Gazze'yi uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor hatta bunu açıkça söylüyor.



Halbuki bir asır önce bu millet için bu ülke için Adana ne ise Gazze de oydu. Tıpki Edirne ne ise Üsküp'ün Mardin neyse Musul'un Gaziantep neyse Halep'in o olduğu gibi Gazze de vatan topraklarının bir parçasıydı. Nereden nereye geldik?

"Türkiye asla bitmeyecek büyük tehditlerin hedefinde bir ülkedir"

Bizi kanımız kadar sevdamız kadar kendimizden olan tüm bu topraklardan ne yazık ki ayırdılar. Zihnimizden ve kalbimizden sökmek için de her türlü fırıldağı çevirdiler.



Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize destek için bir araya geldiğimiz şu muhteşem toplantıdan bir daha asla yeni Gazzeler ortaya çıkmamasına izin vermeme azmi ile ayrılmalıyız.



Türkiye tarihi ile kültürü ile medeniyeti ile büyük bir devlettir. Türkiye asla bitmeyecek büyük tehditlerin hedefinde bir ülkedir.

"İsrail çok rahatsız oldu"

Hamas terör örgütü değildir dedim ya bundan İsrail çok rahatsız oldu. Zaten başka bir şey beklemiyorduk. İnşallah ne diyoruz biz buna iman etmişiz. Galip olan sadece Allah'tır. Biz burada sadece Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz, onunla birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin de müdafaasını yapıyoruz.

"Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor"

Ya İsrail sen buralara nasıl geldin? Sen bir işgalcisin, örgütsün. Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok onun için bu kadar rahat konuşuyoruz.



Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Ama ne yazık ki Batı'nın her ülkesi sana borçlu konuşamıyorlar. Seni ziyarete geliyorlar senden adeta af diliyorlar. Biz mazlumlardan yanayız.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Dün Ukrayna savaşında katledilen siviller için gözyaşları dökenler bugün masum çocukların ölümünü sessizce seyrediyor.



Ukrayna'da ölenler için gözyaşı döktünüz de Gazze'de ölen bu yavrular için niçin sesiniz çıkmıyor? Ey Batı size sesleniyorum; siz yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz?



Eğer böyle bir gayretin içerisinde iseniz biliniz ki bu millet ölmedi dimdik ayakta. Aynı kararlılıkla Libya'da ne ise Karabağ'da ne isek bilesiniz ki Ortadoğu'da da oyuz.



Terörle mücadele adına hangi başarıyı kazandıysak bunlara rağmen kazandık. Bundan sonra da bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz.

"Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu işte bu Batı'dır"