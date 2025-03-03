Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler ile iftar programında

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AK Parti Kongre Merkezi'nde Büyükelçiler ile iftar programı düzenlendi.

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçiler ile iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BİZİM İÇİN ORUÇ 1 AY BOYUNCA AÇ VE SUSUZ KALMAK DEĞİLDİR"

"11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlığa huzur getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim için Ramazan ve oruç 1 ay boyunca aç ve susuz kalmak değildir. Bizim için bir ruh şölenidir. Ramazan boyunca dayanışmayı ve paylaşmaya daha fazla yüceltirken dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerini yaşadıklarını da kalbimizde hissetmeye çalışıyoruz.

"'HER KOYUN KENDİ BACAĞINDAN ASILIR' ANLAYIŞI YAYILMAKTA, ORMAN KANUNLARI ÖNE ÇIKMAKTADIR"

İslam düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, ticaret savaşları, kural ve hukuk temelli uluslararası sistemi çıkmaza sürüklüyor. Güven azaldıkça tedirginlik artmakta ve 'her koyun kendi bacağından asılır' anlayışı yayılmakta, orman kanunları öne çıkmaktadır. Kelimenin tam anlamıyla altta kalanın canının çıktığı daha adaletsiz daha acımasız uluslararası bir gerçeklik inşa ediliyor.

"SORUNLARI ZAMANA BIRAKARAK, GELEN TEHLİKEYE KAYITSIZ KALARAK HİÇBİR YERE VARAMAYIZ"

Önüne geçilmezse bunun varılacağı yer, siyasi ve askeri patlamalar olacaktır. Bunun işaretleri görülmeye başlamıştır. Sorunları zamana bırakarak, sorunlara gözlerimizi kapatarak, gelen tehlikeye kayıtsız kalarak hiçbir yere varamayız. 'Dünya 5'ten büyüktür' şiarıyla verdiğimiz mücadele, bırakın mücadele bırakın sorun çözmeyi kendisi sorun üreten işte bu küresel sistemin yerine daha kuşatıcı yapının inşası içindir. Küresel karar alma mekanizmalarını dünyanın değişen şartlarına uyum sağlama vakti çoktan gelmiştir.

""KRİZLERLE ÇEVRİLİ COĞRAFYADA KRİTİK ROLLER ÜSTLENİYORUZ

Dünya nüfusun 4'te birini oluşturan Müslümanların artık karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmesi gerekiyor. BMGK'da veto yetkisine sahip bir İslam ülkesinin bulunması, ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. Bu değişim dalgasına direnildikçe sorunlarımızın hem sayısı hem da ölçeği büyümeye devam edecektir. Bizim bu gerçekleri açık yüreklilikle dillendirmemizin, kimi dostlarımızı memnun etmediği bilincindeyiz. Ama biz dost acı söyler prensibine yürekten inanan bir ülkeyiz.

Krizlerle çevrili coğrafyada enerji güvenliği, terörle mücadele, gıda güvenliğinden kalkınmaya kritik roller üstleniyoruz. Sayısını 163'ten 263 çıkardığımız dış temsilciliklerimizle faaliyet gösteren TİKA'mızla, Türkiye Maarif Vakfımızla, Yunus Emre Enstitüsü, AFAD, Kızılay gibi kurumlarımızla nerede ihtiyaç varsa orada olmanın gayretindeyiz. İyi günde dost ve kardeş bildiğimiz insanların kötü günlerin de yanlarında olmaya çalışıyoruz.

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