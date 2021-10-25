Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin 'Kavala' açıklaması hakkında "Her şeyden önce bu tavır ülkemizdeki yargı teşkilatımızı, tüm yargı mensuplarımıza yapılmış bir hakarettir." dedi.

Geçtiğimiz günlerde 10 büyükelçi tarafından Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına yönelik yapılan çağrı, büyük tepki toplamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 'istenmeyen adam' ilan edilmeleri talimatını vermesinin ardından, 10 büyükelçi geri adım attı.

"TÜRK YARGI MENSUPLARINA YAPILMIŞ BİR HAKARETTİR"

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bazı ülkelerin büyükelçilerin hadsiz ve talihsiz açıklama, doğrudan ülkemizin yargısını hedef almıştır. Her şeyden önce bu tavır ülkemizdeki yargı teşkilatımızı, tüm yargı mensuplarımıza yapılmış bir hakarettir. Anayasamızda belirtildiği üzere, Türk yargısı kimsenin emrine girmez. Dünyada nice acılar yaşanır, adaletsizlikler yaşanırken Türkiye'yi dillerine dolayanların amaçlarının hak, hukuk olduğuna kimse bizi inandıramaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyükelçilerin açıklaması yargıya hakarettir VİDEO

"DAHA DİKKATLİ OLACAKLARINA İNANIYORUZ"

Bizim niyetimiz kriz çıkarmak değil, ülkemizin onurunu ve egemenlik haklarını korumaktır. Bugün aynı büyükelçilikler tarafından yapılan yeni açıklamayla geri dönülmüştür.

Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine bağlılıklarını belirten bu büyükelçilerin, daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz.

"SIFATI NE OLURSA OLSUN, BU ÜLKEDE BARINAMAYACAĞINI DA AYRICA İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimsenin, sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını da ayrıca ifade etmek istiyorum. Bu süreçte kimin ülkenin milletin yanında durduğunu, kimin ellerin kılıcını çaldığını bir kez daha gördük."

