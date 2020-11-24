Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Çad ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE BÜYÜK ÖNEM ATFEDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini belirtti.

Görüşmede, yaklaşmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği seçimlerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.