Cumhurbaşkanı Erdoğan camide cemaate seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazı sonrası cemaate seslenerek, "Birbirimiz Allah için seveceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak cuma namazı için Üsküdar'daki Çamlıca Camii'ne geçti.

Erdoğan, burada cuma namazını kıldıktan sonra cemaate seslendi.

"BİRBİRİMİZİ ALLAH İÇİN SEVECEĞİZ"

Al-i İmran Suresi'ne değinen Erdoğan şunları söyledi:

"Bir arada buluşmayı lütfeden Allah'a hamd olsun. Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Eğer toptan, sımsıkı Allah'ın ipi Kur'an'a sarılırsak, bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecektir. Ve birbirimizi Allah için seveceğiz, menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete, Allah'ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah. Ve tüm ailelerinizle birlikte Rabb'im mutluluğunuzu daim eylesin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Erdoğan , daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birbirimiz Allah için seveceğiz VİDEO





