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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'ni gezdi

    Kentin sembolü olması beklenen Çamlıca Kulesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından kulenin içerisinde incelemelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2021 - 18:21
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'ni gezdi

    İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nin yapımının ardından gündeme gelen çok sayıda vericinin kaldırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda Çamlıca Kulesi'nin yapılmasına karar verilmişti.

    İstanbul'un kazandığı yeni bir simge olan Çamlıca Kulesi'nin açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

    CUMHURBAŞKANI, KULE'Yİ GEZDİ

    Bugün resmi açılışı yapılan Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan keşif de yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulenin içerisinden manzarayı incelerken, kule hakkında bilgi aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi ni gezdi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi ni gezdi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi ni gezdi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi ni gezdi #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi ni gezdi #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi ni gezdi #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi ni gezdi #7

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