Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'ni gezdi

Kentin sembolü olması beklenen Çamlıca Kulesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından kulenin içerisinde incelemelerde bulundu.

İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nin yapımının ardından gündeme gelen çok sayıda vericinin kaldırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda Çamlıca Kulesi'nin yapılmasına karar verilmişti.

İstanbul'un kazandığı yeni bir simge olan Çamlıca Kulesi'nin açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI, KULE'Yİ GEZDİ

Bugün resmi açılışı yapılan Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan keşif de yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulenin içerisinden manzarayı incelerken, kule hakkında bilgi aldı.