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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni inceledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
    • İHA
    • 27.06.2020 - 18:34
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni inceledi #1

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımına devam edile Çamlıca Kulesi'ni inceledi.

    ERDOĞAN, ÇAMLICA KULESİ'YLE İLGİLİ İNCELEME YAPTI

    Erdoğan, yapımı süren kuleyle ilgili görevlilerden bilgi aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni inceledi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni inceledi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni inceledi #4

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