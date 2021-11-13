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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı ve toplu açılış törenleri için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprüdeki çalışmaları helikopterden inceledi.
- AA
- 13.11.2021 - 15:03
- Güncelleme : 13.11.2021 - 15:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017’de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nde son tabliye montajı için bölgeye geldi.
Çanakkale'ye iniş yapan Erdoğan, tören alanına gelmeden önce havadan inceleme yaptı.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE HAVADAN BAKIŞ
Temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü için gece gündüz çalışıldı ve sona gelindi.
Erdoğan, son tabliyenin yerleştirileceği köprüyü kuş bakışı değerlendirdi.
Erdoğan, Çanakkale 1915 Köprüsü'ne yerleştirilen son tabliyenin montajını yaptı VİDEO