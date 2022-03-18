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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Şehitleri'ni Anma törenine katıldı

    Çanakkale Şehitleri'ni anmak üzere kente giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 12:27
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Şehitleri'ni Anma törenine katıldı

    Çanakkale Şehitleri'ni anmak üzere kente giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katıldı.

    Törende 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

    Törenlerin ikinci adresi olan Şehitler Abidesi'nde bir araya gelen devlet erkanı arasında MHP Lideri Devlet Bahçeli de yer aldı.

    AYRINTILAR GELİYOR...


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