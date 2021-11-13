Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde

Çanakkale Biga'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka hitap ediyor...

1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montaj töreni için Çanakkale'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki törenin ardından Biga'ya geldi.

"BİZ ESERLERLE KONUŞUYORUZ"

Çanakkale Toplu Açılış Törenine katılan Erdoğan, halka hitap ediyor:

"Siyasi hayatımda Biga bir başkadır. Biga'nın meydanıda buraya ilk geldiğimde karşımda sadece 10 kişi vardı. Vehbi ağabeyimizle yola çıkmıştık. Bir mali müşavir Rıdvan kardeşimle beraberdik. Ama şimdi hamdolsun onbinler var. Nereden nereye. Biga eskiden beri önemli ve stratejik bir yerleşim merkezi olarak ülkesine hizmet etmiştir. Biga'dan tüm Çanakkale'deki kardeşlerime de selamlarımı yolluyorum. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte biz eserlerle konuşuyoruz.

"ÜLKEMİZE VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN"

Sağlıkta Çan devlet hastanemizi, aile ve toplum sağlığı merkezlerini bugün hizmete açıyoruz. Çanakkale karasal sayısal yayın kulesinin açılışını yapıyoruz. Kıyı emniyetimize 2 adet 90 tonluk römorkörü bugün hizmete veriyoruz. Toplam 777 milyon liralık bedelli 35 eserimizin ülkemize vatana millete hayırlı olmasını diliyorum.

"2002'DEN İTİBAREN ALDIĞIMIZ TÜRKİYE'YE BİR BAKIN"

Üzerimize gelen hayasız akınlar hala durmadı, durmayacakmış gibi de görünüyor. Bir asır önce Çanakkale'ye dayananların içlerindeki hevesi hala sönmemiştir. Biz devraldığımız yerden süratle ülkemizi kalkındırma gayreti içerisinde olduk. 2002'den itibaren aldığımız Türkiye'ye bir bakın. Ülkeyi nereden nereye getirdik. Şimdi de 2022'nin 18 Mart'ında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapacağız.

"BAY KEMAL SENİN HİZMET DİYE BİR DERDİN YOK"

Bay Kemal senden bir şey olmaz. Çünkü senin hizmet diye bir derdin yok.

"YETİŞEMEDİĞİNİZ ÜZÜME KORUK DİYORSUNUZ"

Erken seçim diyorlar. Ya sizden bir şey olmaz. Ne zamandan beri erken seçim diyorsunuz. Yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz, siz koruktan anlarsınız ona devam edin. Biz olgunlaşmış üzüm yemeye devam ediyoruz."

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