Cumhurbaşkanı Erdoğan: Canla başla hizmet eden sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları için mektup kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiye kadar 30 bine yakın canımızı bizden koparan koronavirüsle mücadelemizin henüz bitmediğini biliyoruz. Salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar elbirliği içinde çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Bir taraftan 'yeni normal' sürecinin adımlarını atarken, diğer taraftan da sağlık sistemimizi ayakta tutacak çalışmalar yürütüyoruz.

Son bir asrın en büyük sağlık felaketinde milletimize canla başla hizmet ettiğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum. Salgınla mücadelede hayatını kaybeden meslektaşlarınıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da size destek olmaya, maddi ve manevi olarak sizlerin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizin ve ailenizin 14 Mart Tıp Bayramını can-ı gönülden tebrik ediyor; sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum.”

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