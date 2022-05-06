Çatalca halkıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, manda sütü ve kaymağının Çatalca'da marka olduğunu belirterek, "Tokat'ta mandadan bahsettik, Çatalca'da manda kalmadı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Çatalca'da eda etti.

Ardından ilçe belediyesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Bir süre Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'i makamında ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra belediye önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatalca'da manda kalmadı VİDEO



"Çatalca bu işte çok mahirmiş"

Yaptığı manda sütü ve kaymağı konuşmasına dikkat çekerek Çatalca'nın bu anlamda önemli bir bölge olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çatalca'yı daha güzel bir hale getireceğiz. Ulaştırma bakanım burada gerekli temini verdi. Belediye başkanımım da araç gereç konusunda gerekli temini verdi. İnşallah altyapı üst yapı konusunda gerekli çalışmalar yapacak. Tokat'ta mandadan bahsettik, Çatalca'da manda kalmadı neredeyse. Meğerse; Çatalca bu işte çok mahirmiş. Manda kaymağı manda sütü bunlar Çatalca'da adeta marka.. Her zaman Çatalca'nın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.





Asfaltlama çalışmaları yapılacak

Çatalca'da yazın asfaltlama çalışmalarına hız verileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Ramazan bayramını Çatalca'da sizlerle geçireyim istedim. Bayramın ertesinde de belediyeyi ziyaret edeyim istedim. Yola çıkarken bizim eğitimden sağlığa kadar alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Sözümüzü büyük ölçüde yerine getirdik.

Sağlıkta hastanelerde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla Türkiye'de 76 üniversitemiz varken şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. Çatalca'yı değerlendireceğimiz zaman, Çatalca'da da altyapı üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız.

Mesut Kardeşimizi Belediye başkanı yaptınız. İnşallah bu yaz karayollarıyla birlikte burada ciddi bir asfaltlama çalışması yapılacak. Çukur, çamur olan bir Çatalca olmayacak." ifadelerini kullandı.