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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gidecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısına katılmak için bugün Çekya'ya gidecek. Erdoğan'ın Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da görüşmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 09:18
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gidecek

    Avrupa Siyasi Topluluğu, ilk zirvesini Çekya'nın başkenti Prag'da yapacak.

    Zirveye Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke liderinin yanı sıra 17 ülkenin devlet ve hükümet başkanı da davet edildi. O ülkeler arasında Türkiye de var. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

    Prag kalesindeki zirvede açılış oturumu sonrası eş zamanlı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.

    Avrupa'nın geleceği değerlendirilecek

    Barış ve güvenlik, enerji, iklim, ekonomi gibi oturumlarda liderler Avrupa'nın geleceğini değerlendirecek.

    Erdoğan liderlerle görüşecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumlar sonrası zirveye katılan liderlerle görüşecek. Erdoğan'ın görüşeceği isimler arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da olması bekleniyor.

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