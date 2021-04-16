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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı.
    • AA
    • 16.04.2021 - 21:26
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 21:39
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti. Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

    POLİSLERLE ORUCUNU AÇTI

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #5

    SÜLEYMAN SOYLU, ÇENGELKÖY'DE VATANDAŞLARI SELAMLADI

    Öte yandan Erdoğan'ı karşılamaya gelen Süleyman Soylu, iftar öncesinde Çengelköy'de vatandaşları selamladı. Kendisine arabalarını durdurarak sevgi gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #7

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi nde iftar yaptı #8

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