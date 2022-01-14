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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla buluştu

Deniz doluyla Çengelköy'e geçen Erdoğan, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.