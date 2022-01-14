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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla buluştu
Deniz doluyla Çengelköy'e geçen Erdoğan, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
- AA
- 14.01.2022 - 18:03
- Güncelleme : 14.01.2022 - 18:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'ne katıldı.
Erdoğan, törenin ardından deniz yoluyla Üsküdar Çengelköy'e geçti.
ERDOĞAN ÇENGELKÖY'DE
Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım eşlik etti.
VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar, Altun ve Yıldırım, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla buluştu VİDEO