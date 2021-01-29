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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cevad Zarif'i kabul etti

    Erdoğan, İranlı bakanla Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.01.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 17:30
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cevad Zarif'i kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile İstanbul'da görüştü.

    Erdoğan'ın Zarif'i kabulü, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirildi.

    ERDOĞAN, ZARİF İLE GÖRÜŞTÜ

    Basına kapalı olarak yapılan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kabulde hazır bulundu.

    Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cevad Zarif i kabul etti #1

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