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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cevad Zarif'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cevad Zarif'i kabul etti
Erdoğan, İranlı bakanla Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
- AA & Ensonhaber
- 29.01.2021 - 17:23
- Güncelleme : 29.01.2021 - 17:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile İstanbul'da görüştü.
Erdoğan'ın Zarif'i kabulü, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirildi.
ERDOĞAN, ZARİF İLE GÖRÜŞTÜ
Basına kapalı olarak yapılan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kabulde hazır bulundu.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı belirtildi.