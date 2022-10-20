Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre Formu'na video mesaj gönderdi

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Çevre Formu'na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inciyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Çevre Forumu'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz. Sera gazı emisyonu bakımından tarihi sorumluluğumuz yüzde 1'in altında olmasına rağmen iklim ve çevre sorunları ile mücadele, ana gündem maddelerimiz arasında yer alıyor.

Bu doğrultuda son 20 yılda ülkemizde doğayı ve çevreyi korumak ve iklim değişikliğinin etkilerinin önüne geçmek için tarihi nitelikte adımlar attık. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, atık yönetimi, orman alanlarının artırılması ve daha pek çok alanda hamdolsun bu samimi gayretlerimizin neticelerini almayı başardık.

"Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inciyiz"

Türkiye, yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sıraya yükseldi. Bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55'ine ulaştırarak elde ettik. Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkararak Avrupa'da orman varlığını en çok arttıran ülke olduk. 81 ilde 82 milyon metrekare millet bahçesi kurma hedefimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizin ilk yerli otomobili Togg'u tamamen elektrikli olarak tasarlarken de çevreye olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ettik.

"2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz"



Geçtiğimiz yıl Paris İklim Anlaşması'nı Meclisimizde onaylayarak iklim değişikliği ile mücadelemizde önemli bir ivme yakaladık. Bu konudaki nihai hedefimiz olan 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz.

Anadolu Ajansı kısa bir süre önce kurduğu Yeşil Hat ile yalnızca ülkemizde değil, dünyada da iklim haberciliğinin öncü kuruluşlarından birisi oldu. Tam 102 yıldır ülkemizin dünyadaki sesi olan Anadolu Ajansının iklim değişikliği ve çevre konusunda görülmeyeni görerek, duyulmayanı duyarak tüm dünyaya anlatacağına inanıyorum.

Ajansımıza üstlendiği bu zor ama mühim görevde başarılar diliyorum. Çevre Forumu'nun başarılı geçmesini diliyor, katkı sunan herkese tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

AYRINTILAR GELİYOR...