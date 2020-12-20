Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL KONULAR VE İKİLİ İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.