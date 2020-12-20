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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü.
- AA
- 20.12.2020 - 18:23
- Güncelleme : 20.12.2020 - 18:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BÖLGESEL KONULAR VE İKİLİ İLİŞKİLER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.