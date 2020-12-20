Euro
9.3526
-1.11%
Dolar
7.6286
-0.96%
Altın
461.53
-1.12%
Borsa
1.408
0.64%
Bitcoin
182.487
-0.69%
EXEN Coin
11.88
5.13%
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü.
    • AA
    • 20.12.2020 - 18:23
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 18:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    BÖLGESEL KONULAR VE İKİLİ İLİŞKİLER

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir