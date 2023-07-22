Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi faaliyetlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle çalışma ziyareti için İstanbul'a gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde törenle karşıladı. İki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Birçok mesele ele alınacak Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması beklenen görüşmede, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Heyetler arası toplantı düzenlenecek İki liderin, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etmesi bekleniyor. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklar onuruna akşam yemeği verecek.