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Siyasette hareketli günler yaşanıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuştu.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Erdoğan, ABD’nin uygulamaya başladığı yeni gümrük tarifeleri sonrası uluslararası ekonomik gelişmelere ve iç siyasete dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin "boykot" çağrısına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye boykot çağrılarına prim vermedi. Boykotçular bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Türkiye ekonomisini batıracaklarını zannedenler bir kez daha avuçlarını yaladı. Muhalefetin tüm kumpaslarına rağmen Türkiye'yi büyütüyoruz." diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'E "CUNTACI" YANITI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "cuntacı" sözlerine yanıt veren Erdoğan, "Millet size destek vermiyor ve cuntacılardan medet umuyorsunuz. CHP demek, cunta demek." ifadelerine yer verdi.

"CHP DEMEK CUNTA DEMEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik tepkisinde şunları söyledi:

Ne diyor Özgür Bey, 'CHP istese tek parti olarak devam edecekken ülkeyi seçimlerle tanıştırdı' diyor. Lütuf buyurdunuz. Kalkıp bizi cuntacılıkla suçluyor. CHP'nin ikinci genel başkan malum İsmet İnönü. 1946'da kendi isteğiyle değil gönüllü olarak değil çok partili hayata geçmek zorunda kaldı. Şimdi o mecburiyeti sanki lütufmuş gibi milletin yüzüne vuruyorlar. Türkiye'deki her darbenin her muhtıranın taşlarını döşediler arkasında durdular, darbecilerin sırtını sıvazladılar. CHP genel başkanına kendi tarihini iyi okumasını tavsiye ediyorum. Sayın Özel 1950'den bu yana sandıkta yoksunuz. Denklem basittir CHP demek cunta demektir, cunta demek CHP demektir. CHP darbeciliğin de kitabını yazmıştır.

"KENDİ İÇ ÇATIŞMANIZIN BEDELİNİ MİLLETE ÖDETEMEZSİNİZ"

Türkiye boykot çağrılarına prim vermedi. Boykotçular bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Türkiye ekonomisini batıracaklarını zannedenler bir kez daha avuçlarını yaladı. Muhalefetin tüm kumpaslarına rağmen Türkiye'yi büyütüyoruz. Kurultayla birlikte kavuk Sayın Özel'in başına geçmiş oldu. Oyunu yazan onlar, çalıp çırpan onlar, İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar. Şikayeti yapan onlar. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışanlar da onlar... Siz bizi gözüne far tutulunca donup kalan tavşan mı zannettiniz? Kendi iç tartışmalarınızın faturasını ne bize ne de millete ödetemezsiniz.

"BU ÜLKENİN GENÇLERİNİ SİZE YEDİRMEYECEĞİZ"

CHP'yi bu bataklığın, bu mafya düzeninin içine siz soktunuz. Başınıza ne geldiyse koltuk hırsınızdan geldi. Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan sizsiniz. Gençleri polisle çatıştıran sizlersiniz. Gençlerin hayatını karartan yine sizlersiniz. Tarih boyunca bunu hep yaptınız. Sandıkta kazanamayınca gençleri sokağa döktünüz. Bu ülkenin gençlerini size yedirmeyeceğiz, kullandırmayacağız.

"BUNLARIN MİLLETİN YÜZÜNE BAKACAK HALLERİ KALMAYACAK"

Firariler yakalanıp yargıya teslim edildiğinde esas dananın kuyruğu o zaman kopacaktır. İtiraflar ve yeni delillere soruşturmalar derinleştikçe CHP'nin neden provokasyona giriştiği ortaya çıkacaktır. Bunların milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. CHP'nin ülke meseleleri ile işi olmaz. Milletle sorunları olan bir partidir CHP. Onların özgürlük anlayışı sadece kendileri ve bir avuç seçkin içindir.

"SANDIKTAN ÇIKAN İRADEYE KUZU KUZU TESLİM OLACAKSINIZ"