İzmir depremi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde İzmir depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarının salı günü sona ereceğini belirtti.

Erdoğan, açıklamasının devamında ise "Devlet gibi ortak bir acıyı devlete, hükümete, şahsıma karşı kullanmaya çalışanlara iki çift laf etmek istiyorum." sözleri ile CHP'ye tepki gösterdi.

"CHP ENKAZ ALTINDA KALDI"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi sorumlu oldukları yerlerde İzmir depremi CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. İzmir'in kahir ekseriyetinde on yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların inşası ile ilgili adımlarını müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa izni veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye kalkıyorsunuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP İzmir'de enkaz altında kaldı ViDEO



"SİZ DİKEY MİMARİYİ TERCİH ETTİNİZ"

Bunların sorumlusu sizsiniz. Her yerde yatay mimari diye bağıran bir Cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi tercih ettiniz. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Milletimiz adına bunlara diyoruz ki ya hayır konuşun ya da susun. Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavgayla uğraşın."



