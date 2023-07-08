Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki değişim tartışmalarını eleştirdi: Tek dertleri koltuk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası teşekkür ziyaretleri kapsamında ilk durağı Bayburt oldu.

Burada 40 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bayburtlular coşkulu bir şekilde karşıladı.

Bayburt halkına teşekkür eden Erdoğan, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

CHP'de seçimlerin ardından başlayan iç hesaplaşmaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan sert eleştirilerde bulundu.

Erdoğan, "Bunların tek derdi koltuk. Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık gına geldi." dedi.

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, düne kadar pozitif mesajlar veren muhalefetin seçimin ardından birbirine düştüğünü aktardı.

CHP'de değişim isteyenlerin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine de değinen Erdoğan, "Düne kadar ülke başına getirmeye çalıştıkları adaylarını bugün 'diktatör mandacı' diyerek göndermeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Seçim kazanmak uğruna terör örgü iş birliği yapanlardan kimseye fayda gelmez. Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık gına geldi. düne kadar birbirlerine serenat yapıyorlardı bugün hakaret ediyorlar. Düne kadar ülke başına getirmeye çalıştıkları adayları bugün diktatör mandacı diyerek göndermeye çalışıyorlar. Koltuklarını korumak dışında gündemleri yok. Hiçbir şeyden haberleri yok. Yönettikleri belediyelerde yatırımın kırıntısına dair rastlanılmıyor. 85 milyonun tamamı ülkenin geleceğini bunların insafına bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Rabbim bunların hırsından ülkemizi muhafaza etsin. Bizim bunlardan tek bir beklentimiz var. Gölge etmesinler yeter. Ülkemiz adına büyük bir kazançtır."