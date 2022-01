Muhalefetin gençler için hiç proje üretmediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz şivesiyle yaptığı eleştiride, "Sürmeneli uşaklar İHA, SİHA yaptı mı? Ula bir de bunu konuş da." dedi.

Trabzon'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye sanayisinin üretim ve ihracatla önde gelen alternatifler arasına girdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye için çalıştığı süreçte muhalefetin belli dalgalanmaları krize dönüştürmek için çabaladığına dikkat çekti.

10 yıl önce açıklanan 2023 hedefleriyle birlikte ülkeye büyük eserler kazandırıldığını dile getirdi.

"CHP'DEN GENÇLER İÇİN PROJE DUYDUNUZ MU?"

Genç nesillere 2053 hedeflerini bıraktıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz CHP'den ya da muhalefet partilerinden ülkenin gelişmesi, gençlerimizin geleceğine güvenli bakabilmesi için hedef ya da proje duydunuz mu. Çünkü böyle bir dertleri yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'den gençler için hiç proje duydunuz mu VİDEO



"SÜRMENELİ UŞAKLAR İHA, SİHA YAPTI MI"

Karadeniz şivesiyle halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tutturdular Z kuşağı Y kuşağı.. Biz de diyoruz ki TEKNOFEST kuşağı. Bizim Sürmeneli uşaklar; İHA'yı yaptı mı? SİHA'yı yaptı mı? AKINCI'yı yaptı mı? Ula bir de bunu konuş da. Bunu konuşmaz. Niye? E, Sürmeneli yaptı. Onlara yapılan biçilen misyon, 2023 vizyonunu unutturmaları.. Acı ama karşımızdaki gerçek budur. 2023'e kadar çok çalışmalıyız çok." açıklamasında bulundu.

95 KALEM ESERİN AÇILIŞI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Trabzon’da bir kez daha sizlerle kucaklaşmaktan hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Trabzonluyla bugüne kadar aramıza kimseyi sokmadık bundan sonra da sokmayız. Karadeniz’in yıldız şehri Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür. İşte bunun için 20 yıldır ülkemizin 80 vilayeti ile birlikte Trabzon’u da hak ettiği eserlere, hizmetlere, yatırımlara kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün de toplam değeri 2 milyar lirayı geçen 95 kalem eserin açılışını yapmak üzere sizlerle bir aradayız.





MİLLET BAHÇESİNE BUZ PATENİ PİSTİ

Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta, spor salonundan pansiyona kadar pek çok yatırımın resmi açışını bugün burada yapıyoruz. Yapımı tamamlanan Akyazı Yavuz Selim Stadı'nın birinci etap tribünün, Şenol Güneş Stadı içindeki 1500 kişilik betonarme tribünün ve futbol sahalarının çeşitli ilçelerdeki spor salonları ve sahaların gençlik merkezleri 3 ayrı öğrenci yurdunun resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz. Ulaştırmada 443 milyon liralık bir yatırımla inşa edilen yolları buradan resmen hizmete alıyoruz. Sizin gibi milletim olduktan sonra Allah’ın izni ile dünya ile de mücadelemizi sürdürürüz. Şehrimize altı tane Turizm tesisi kazandırdı. Millet bahçesine buz pateni pisti kurdu.





"TEK BİR TERÖRİST KALMAYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Tonya belediyemiz bir güneş santrali kurdu, Canikdere şelalesi peyzaj çalışmalarını bitirdi. Arsin Belediyemiz cadde yapımı ve düzenlemesi, ilçe belediyelerimizin tüm eser ve hizmetlerini de buradan yapıyoruz. Trabzon’a belediyelerimiz ve bakanlıklarımız vasıtasıyla kazandırdığımız bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Biz Ferhat’ız, siz Şirin’sizniz. Dağları dele dele biz Şirin’e kavuştuk. CHP’nin başındaki zat da kurduğu ittifakla etrafına topladığı kifayetsizle olaya bakıyor. Bunlarla el ele kol kola dolaşanlara benim milletim yürü der mi. Şimdi Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te artık teröristler var mı? Hepsinin inlerine girdik mi? İnşallah tek bir terörist kalmayana kadar devam edeceğiz.





"44 BİN İŞÇİYİ BELEDİYEDEN ATIP YERLERİNE TERÖRİSTLERİ DOLDURDULAR"

En kritik yerleri PKK’sından FETÖ’süne kadar Altın tepside maalesef belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine teröristleri doldurdular.

Ülkelerini her fırsatta bunlar yabancılara şikayet etmediler mi? Yarın ülkenin başına geçseler yine aynısını yapacaklar Batı’dan talimat alacaklar. Çünkü bunların sadece sözleri değil hayatları da yalan.





"BEN İHALELERE İMZA ATMAM... YALANCILIĞINI İSPAT ETTİN"

Kime çalışıyordu bunlar? CHP’ye. Bay Kemal yalanı bunlardan öğrendi. Geçen akşam yine çıkmış benim televizyon programım var. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bir ihale yapmışız, bu ihalede de 5’li çete diyor müteahhit firmalara… Bu firmalara 3 kat fazlasına verdiğimizi söylüyor. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal... Yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey’e 'Çık ve bunun dersini ver' dedim. Adil kardeşim çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunun yatsıya kadar bile yanmadı. Cambaz. Hayatı yalan. Benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek.

Açtığım davaların hepsini kazanıyorum. Eğer böyle olmasaydı, yüzlerine karşı her türlü hakaretleri edenleri zoraki baş tacı etmezlerdi. Hep söylediğimiz gibi ülkemizi her alanda geliştirdik, sadece muhalefetin kalitesini ve kalibresini yükseltemedik. Bunun için de 20 yıllık hükümetlerimiz döneminde hep kendimizle yarıştık. Çıtayı hep yukarı taşıdık. Her alanda bunu yaptık.

Biz ülkemizin sağlık alt yapısını gelişmiş ülkelerin bile ötesine geçirdik. Onlar çok daha ilerisini teklif etmeliydi. Bakıyorum bizim yaptığımız şehir hastanelerinin yolunu bile yapamıyorlar. Verdikleri söz var. 'Şanlıurfa Belediyesi'ni önümüzdeki seçimde bize verin, biz elektriği bedava vereceğiz' diyor. Bay Kemal, Muğla Belediyesi sende. Muğlalı çiftçimize ver bakalım bedava elektrik. Aydın sende, Antalya sende. Hadi ver bakalım ücretsiz. Dürüst ol dürüst. Senin elini tutan mı var? Elektriğin üretim merkezi yönetimde. Adam bunu dahi bilmiyor. Bu denli cahil. Hayat geçirdiğimiz projelerin finansman modelini bile kavrayamadıkları için hala tamamlanan yatırımların hikmetini çözmekten acizler.





"SİYASETİ YALANDAN İBARET OLANIN MİLLETE HAYRI YOKTUR"

Allah’ın izni ile bizi bu yoldan kimse çeviremeyecek. Ülkemizin defalarca düşürüldüğü tuzakların bir yenisini ayağımıza dolaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Siyaseti yalandan ibaret olanların bu millete hayrı yoktur.

Bulunduğu yere kumpasla gelenlerden siyaseti de yönetimi de onurla yürütmesini beklemek elbette beyhude çabadır. 2023 Türkiye için bir temizlenme arınma, vesilesi olacaktır. Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin bir kez daha bu güzel Trabzon’umuza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."