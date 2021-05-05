Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılatacağını söyleyen Erdoğdu, "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

"YASSIADA ZİHNİYETİ"

Erdoğdu’ya AK Parti kanadından tepkiler gecikmemiş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı, "Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir." açıklaması ile Erdoğdu'ya karşılık vermişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Erdoğdu'nun ifadelerini aynı şekilde Yassıada Zinhiyeti ile ilişkilendirmiş, "Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin dili ile hedef alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

"NEYE HİZMET ETTİĞİNİZİ APAÇIK GÖSTERMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Millete hizmet yolculuğuna 'kefeniyle' çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir." sözlerini kaydetmişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt gecikmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Erdoğdu'nun kendisine yönelik kullandığı ifadeler üzerine, 250 bin liralık tazminat davası açarak suç duyurusunda bulundu.