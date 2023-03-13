Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özel'den kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, Özgür Özel'e açılan manevi tazminat davasından tahsil edilen 20 bin 500 TL'nin AFAD'a bağışlandığını duyurdu.

Türkiye depremlerle mücadele ediyor.

Yıkıcı depremlerin ardından vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Yaşanan depremlerin ardından 48 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlerce vatandaş da yaralandı.

Öte yandan birçok vatandaşın evi ağır hasar aldı.

Çalışmalar sürüyor

Afet bölgesinde koordinasyonu elden bırakmayan AFAD, depremin ilk anından itibaren deprem bölgesinde çalışmalara devam ediyor.

Tüm vatandaşların tek yürek olduğu depremlerin ardından yardımlar hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlar anlaşmayla çözülen davalarında aldıkları paraları AFAD'a bağışladı.

Özgür Özel'e tazminat davası

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel hakkında, 15 Haziran 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açıldı.

Mahkeme, Özgür Özel'in 20 bin 500 lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Karar, Ankara Bölge Adliyesi ve Yargıtay tarafından da onandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, manevi tazminat davasından tahsil edilen 20 bin 500 TL'nin AFAD'a bağışlandığını duyurdu.

20 bin 500 lira tazminat davasını AFAD'a bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: