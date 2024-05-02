Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret yapacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takvimine uygun bir zamanda CHP'yi ziyaret edeceğini söyledi.

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ensonhaber.com

Siyasette gündem hareketliliğini koruyor..

Bugün AK Parti ve CHP arasında 8 yıl sonra bir ilk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir araya geldi.

Tüm gözlerin üzerinde olduğu görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrası CHP'den ve AK Parti'den ilk açıklamalar geldi.

CHP ve AK Parti'den yapılan açıklamalarda görüşmenin olumlu bir havada geçtiği belirtildi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iade-i ziyaret

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygun bir zamanda iade-i ziyaret yapacağını söyledi.

Çelik, şunları söyledi: