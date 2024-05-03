İç siyasette AK Parti ve CHP arasında 8 yıl sonra dikkat çeken bir gelişme dün meydana geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi ziyaret edeceği açıklandı
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrası AK Parti'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyarette bulunacağı duyuruldu.
Dün yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin buna ihtiyacı var: Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum...
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini ziyareti için, "Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta ben de CHP'ye bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum" dedi.
Siyasetin yumuşama sürecini başlatmak istediklerini de sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:
"Genel Başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum."
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