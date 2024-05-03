Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye ziyaretiyle ilgili konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yaptığı ziyaretle ilgili konuştu. Siyasette yumuşama sürecini başlatmak istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyarette bulunacağını söyledi.

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ensonhaber.com

İç siyasette AK Parti ve CHP arasında 8 yıl sonra dikkat çeken bir gelişme dün meydana geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi ziyaret edeceği açıklandı

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrası AK Parti'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyarette bulunacağı duyuruldu.

Dün yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin buna ihtiyacı var: Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum...

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini ziyareti için, "Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta ben de CHP'ye bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum" dedi.

Siyasetin yumuşama sürecini başlatmak istediklerini de sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi: