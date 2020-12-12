Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs döneminde esnaflara yardım kapsamında kiralarda düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne video konferans yoluyla katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı, koronavirüs pandemisi dolayısıyla esnaf ve çiftçiye yapılan yardımlara değindi.

"KİRALARDA DÜZENLEMEYE GİDİYORUZ"

Yardımlar kapsamında kiralarda düzenlemeye gidileceğini ifade eden Erdoğan, alınan kararları kabine toplantısının ardından açıklayacağını söyledi.

Erdoğan, "Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde yalnız bırakmadık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik." ifadelerini kullandı.